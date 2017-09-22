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Общество
Uber лишился лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне
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    Uber лишился лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне

    14:48  22 Сентября 2017
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    Uber лишился лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне

    Лондон, 22 сентября. Оператор британской транспортной системы Transport for London заявил о том, что отказывается продлевать лицензию компании Uber, которая предоставляет услуги по онлайн-вызову такси.

    Представители Transport for London сообщили о своем решении, разместив сообщение в Twitter.

    В документе говорится о том, что оператор транспортной системы Лондона не будет обновлять лицензию Uber, срок действия которой истекает в сентябре. Представители TfL подчеркивают, что, принимая такое решение, руководствовались вопросами обеспечения безопасности пассажиров.

    Ранее сообщалось, что такси Uber подозревают в подкупе водителей компании-конкурента.

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    Автор: Алексей Громов
    #лондон #uber #лицензия
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