Uber лишился лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне

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Лондон, 22 сентября. Оператор британской транспортной системы Transport for London заявил о том, что отказывается продлевать лицензию компании Uber, которая предоставляет услуги по онлайн-вызову такси.

Представители Transport for London сообщили о своем решении, разместив сообщение в Twitter.

TfL has today informed Uber that it will not be issued with a private hire operator licence. pic.twitter.com/nlYD0ny2qo — Transport for London (@TfL) September 22, 2017

В документе говорится о том, что оператор транспортной системы Лондона не будет обновлять лицензию Uber, срок действия которой истекает в сентябре. Представители TfL подчеркивают, что, принимая такое решение, руководствовались вопросами обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что такси Uber подозревают в подкупе водителей компании-конкурента.