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Опубликовано видео уничтожения боевиков, напавших на российских военных в Сирии
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    Опубликовано видео уничтожения боевиков, напавших на российских военных в Сирии

    14:52  22 Сентября 2017
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    Опубликовано видео уничтожения боевиков, напавших на российских военных в Сирии

    Москва, 22 сентября. В Сети появилось видео пусков ракет «Калибр» с подлодки ВМФ РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры», атаковавшим российских военнослужащих.

    Подлодка Черноморского флота «Великий Новгород» в акватории Средиземного моря произвела из подводного положения пуски ракет «Калибр» по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) в провинции Идлиб.

    Целью стали опорные пункты, бронетехника и живая сила террористов, атаковавших российских военнослужащих в провинции Хама. Дальность до целей составила порядка 300 километров. По данным средств объективного контроля все цели исламистов были уничтожены.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #калибр
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