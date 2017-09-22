Опубликовано видео уничтожения боевиков, напавших на российских военных в Сирии

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Москва, 22 сентября. В Сети появилось видео пусков ракет «Калибр» с подлодки ВМФ РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры», атаковавшим российских военнослужащих.

Подлодка Черноморского флота «Великий Новгород» в акватории Средиземного моря произвела из подводного положения пуски ракет «Калибр» по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) в провинции Идлиб.

Целью стали опорные пункты, бронетехника и живая сила террористов, атаковавших российских военнослужащих в провинции Хама. Дальность до целей составила порядка 300 километров. По данным средств объективного контроля все цели исламистов были уничтожены.

* Организация запрещена на территории РФ.