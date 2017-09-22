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Политика
Россия и США должны искать точки соприкосновения, как в Сирии — Тиллерсон
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    Россия и США должны искать точки соприкосновения, как в Сирии — Тиллерсон

    14:39  22 Сентября 2017
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    Россия и США должны искать точки соприкосновения, как в Сирии — Тиллерсон

    Вашингтон, 22 сентября. Россия и США должны искать точки соприкосновения, несмотря на существующие противоречия. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    «Отношения с Россией напряженные. Но важно, чтобы две ядерные державы искали точки соприкосновения», — отметил он в эфире телеканала ABC News.

    Глава Госдепартамента подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона уже есть опыт сотрудничества в Сирии. В то же время Тиллерсон признал, что между двумя странами по-прежнему остается множество противоречий, в том числе, по вопросу украинского кризиса.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #сирия #тиллерсон #отношения
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