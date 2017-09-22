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Дамаск: силы ПВО САР сбили ударный дрон ВВС Израиля, атаковавший военный аэродром
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    Дамаск: силы ПВО САР сбили ударный дрон ВВС Израиля, атаковавший военный аэродром

    14:32  22 Сентября 2017
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    Дамаск: силы ПВО САР сбили ударный дрон ВВС Израиля, атаковавший военный аэродром

    Дамаск, 22 сентября. В Сети появилось видео уничтожения силами ПВО Сирии ударного БПЛА ВВС Израиля.

    По последним данным, поступившим из сирийских источников, ударный беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля вошел в воздушное пространство Сирии в районе Бейт Джинн, после чего выпустил ракеты в направлении аэропорта Меззех около города Дамаск. В результате авиационного удара уничтожен оружейный склад ливанского движения «Хезболла».

    После этого израильский беспилотник был атакован силами ПВО Сирии. По сообщению военных источников дрон уничтожен. Силы противовоздушной обороны САР применили, предположительно, комплекс С-200.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #израиль #дрон #с-200
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