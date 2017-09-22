Трамп назвал мистификацией информацию о российской политической рекламе в Facebook

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Вашингтон, 22 сентября. Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об оплаченных РФ рекламных объявлений в социальной сети Facebook для влияния на президентские выборы в прошлом году.

The Russia hoax continues, now it's ads on Facebook. What about the totally biased and dishonest Media coverage in favor of Crooked Hillary? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2017

«Мистификация относительно России продолжается, теперь реклама на Facebook», — опубликовал американский лидер в Twitter, напомнив о «предвзятом и нечестном освещении СМИ» в пользу его конкурента из Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее стало известно, что компания Facebook решила предоставить Конгрессу США все данные по финансировании рекламных объявлений в социальной сети с целью повлиять на выборы президента США в 2016 году.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не размещала политическую рекламу в Facebook.