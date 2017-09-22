Сирия новости 22 сентября 16.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по позициям боевиков в Хаме, SDF заявили о планах освободить Ракку через полтора месяца

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Сирия, 22 сентября. Черноморский флот ударил «Калибрами» по позициям боевиков, пытавшихся захватить военных полицейских России в Хаме, SDF обещают полностью освободить Ракку через полтора месяца, «Файлак ар-Рахман» ведет обстрел позиций САА в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»* в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, при поддержке ВКС РФ наносят удары по боевикам в Идлибе.

«Исламское государство»: противостоит SDF в Ракке, ведет ракетный обстрел Саламии.

«Тахрир аш-Шам»: отменила пятничную молитву в Идлибе.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в Восточной Гуте.

Курды: заявили о планах полностью освободить Ракку от ИГ* через полтора месяца.

Провинция Дамаск

Источник в Восточной Гуте пишет в своем Twitter-аккаунте (@SyrianNews2) о боестолкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировки «Файлак ар-Рахман» в районах Джобар и Айн Тарма. Ранее сообщалось, что правительственные войска ведут обстрел укреплений радикальной оппозиции. Боевики «Файлак ар-Рахман» открыли ответный огонь по расположениям армии САР.

Вертолеты боевиков сбросили бочковые бомбы на город Бейт Джинн, пишет сирийский журналист в своем Telegram-канале (@ammarjohmani).

Провинция Идлиб

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» отменили пятничную молитву в деревне Маарет ан-Нуман и еще нескольких населенных пунктах провинции Идлиб. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Facebook (@smatel2007).

Местный источник в Twitter (@ammarjohmani) сообщает, что сирийские ВВС совместно с ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов в городе Джиср аш-Шугур. Кроме того, воздушные силы союзников атаковали позиции боевиков в районе поселения Кансафра, пишет один из источников в социальной сети Twitter (@laith45).

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжаются ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»*. По данным военного источника в Twitter (@Q_Alenezy), курдские отряды ополчения пытаются прорвать оборону ИГ в районе детского парка и стадиона. В эпицентре противостояния находится мечеть Аль Фардос.

Командование курдского ополчения заявило, что Демократические силы Сирии (SDF) полностью освободят город Ракка от террористов ИГ в течение следующих полутора месяцев. Слова представителей SDF приводит ANF News. Ранее сообщалось, что под контролем SDF находится 70 процентов территории административного центра провинции. Оставшаяся часть города занята радикальными исламистами ИГИЛ*, которые оказывают ожесточенное сопротивление продвижению Демократических сил Сирии (SDF).

Провинция Хама

На востоке провинции Хама террористы «Исламского государства» продолжают вести ракетный обстрел города Саламия, передает военный источник в Twitter (@nH______A). В результате атаки радикальных исламистов погибло, по меньшей мере, пять мирных жителей населенного пункта. Ранее сообщалось, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в окрестностях Саламии склад оружия и боеприпасов ИГИЛ.

На сайте Министерства обороны Российской Федерации сообщается, что с подводной лодки Черноморского флота «Великий Новгород» были запущены ракеты «Калибр» по позициям боевиков, участвовавших в попытке захвата военных полицейских в Хаме. Отмечается, что в результате залпа была уничтожена база подготовки боевиков, а также пункты управления и несколько единиц бронетехники.

Ирак

Солдаты армии Ирака совместно с ополченцами «Хашд аш-Шааби» продолжают освобождать от террористов «Исламского государства» поселения в окрестностях города Хавиджа. Военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1) передает, что под контроль проправительственных сил перешли еще несколько поселений. Ранее сообщалось, что бойцы иракской армии и отрядов народного ополчения выбили террористов ИГ из двух деревень в пригороде Хавиджа.

Telegram-канал (@teamsmediawar_1) пишет, что ВВС Ирака наносят удары по позициям террористов «Исламского государства» в районе к востоку от Ширката. Данных о потерях радикальных исламистов пока нет.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)