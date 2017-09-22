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Экономика
Греф объявил о намерении Сбербанка уйти из Европы из-за санкций
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    Греф объявил о намерении Сбербанка уйти из Европы из-за санкций

    14:54  22 Сентября 2017
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    Греф объявил о намерении Сбербанка уйти из Европы из-за санкций

    Москва, 22 сентября. Сбербанк намерен уходить из ряда стран Европы, сообщил его глава Герман Греф, объяснив такое решение сложными условиями, в которые поставлена финансовая организация из-за санкций.

    О планах Сбербанка оптимизировать свою деятельность в Европе он сообщил в интервью телеканалу»Россия 24».

    «Из ряда стран мы будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис, и в общем под санкциями в Европе работать чрезвычайно тяжело», — признался Греф.

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    Автор: Алексей Громов
    #пожар #нижний новгород #пенсионерка
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