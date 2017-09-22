Пропавшую под Волгоградом пятилетнюю девочку нашли мертвой в сарае

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Волгоград, 22 сентября. В городе Калаче-на-Дону Волгоградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки, пропавшей 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В пятницу, 22 сентября, тело ребенка обнаружили в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. 55-летнего владельца строения задержали по подозрению в ее убийстве. Сейчас следователи выясняют мотив и обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, пятилетняя Соня пропала на детской площадке в Калаче-на-Дону. В масштабных поисках ребенка участвовали волонтеры, полицейские и казаки.