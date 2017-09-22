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Корпоративное лобби в Сенате: кто платит за увеличение бюджета Пентагона
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    Корпоративное лобби в Сенате: кто платит за увеличение бюджета Пентагона

    14:57  22 Сентября 2017
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    Корпоративное лобби в Сенате: кто платит за увеличение бюджета Пентагона

    На этой неделе Сенат США подавляющим большинством голосов принял решение об увеличении военных расходов на 700 миллиардов долларов, вливая еще больше денег в самую дорогую армию в мире и превысив военные расходы времен войны в Ираке и Афганистане. Военный бюджет США больше, чем бюджет следующих по величине военного бюджета девяти стран вместе взятых, а новый бюджет — десяти.

    Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям перевод статьи Who Will Pay for Huge Pentagon Budget Increase? («Кто платит за огромное увеличение бюджета Пентагона?») опубликованной порталом Counter Punch.

    Хотя обе политические партии не проявляют интереса к расходам на социальные программы, военные расходы растут с удвоенной силой, даже после того, как стало известно об «ошибках» бухгалтерского учета в Пентагоне, где пропадают триллионы долларов. Тенденция увеличения военных расходов началась при администрации Обамы, тогда военный бюджет Соединенных Штатов был самым высоким со времен Второй мировой войны.

    89 сенаторов проголосовали за проект закона, который предусматривает финансирование армии, значительно превышающее сумму, которую, как сообщается, удалось сэкономить, лишив 32 миллионов человек программы здравоохранения в попытках отменить Obamacare. The Intercept писал, что требуется всего 80 миллиардов в год, чтобы обеспечить достаточное финансирование для введения бесплатного государственного высшего образования по всей стране. Но такие политические предложения отклоняются, будучи «слишком дорогими».

    Американский сенат

    Аналитические центры и лоббисты из кожи вон лезут в попытках дискредитировать предложения о программах социального обеспечения, называя их «слишком амбициозными» или просто «социалистическими». Но когда дело доходит до финансирования войны, не возникает никаких споров, лишь небольшое число чиновников готовы бросить вызов военно-промышленному комплексу. Это также много говорит и о Демократической партии, которая позиционировала себя как сопротивление Трампу, а сейчас не оказывает практически никакого сопротивления увеличению военного бюджета.

    Только 8 сенаторов проголосовали против, по сравнению с 89, поддержавшими законопроект, — редкий случай двупартийного согласия в таком поляризованном политическом климате.

    Армия США

    Это единодушие партий говорит о том, что главную роль играют интересы не американских избирателей, а «ястребов», сторонников военной конфронтации, которые получают от этого огромную прибыль. В 2017 году производители оружия и оборонная промышленность продолжили вливать миллионы долларов в избирательные кампании как республиканцев, так и демократов. В то время как менее 10% сенаторов выступили против такого резкого увеличения финансирования, несколько опросов, проведенных за последние несколько лет, подтверждают тот факт, что большинство избирателей поддерживают именно сокращение военных расходов, а не увеличение.

    Военный бюджет является лишь одним из множества примеров того, что Конгресс занимается интересами корпораций и богатых спонсоров, игнорируя во многих случаях резко противоположные интересы избирателей.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #обама #трамп #армия #сенат #интерсы корпораций #лобби
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