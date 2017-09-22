Оружие от лукавого: эксперт объяснил, какое снаряжение США могут поставить на Украину

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Киев и Вашингтон договорились о поставках оружия на Украину, об этом рассказал украинский лидер Петр Порошенко. Он уточнил, что речь идет не о летальном вооружении, а исключительно об оборонительном.

«Мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил», — заверил в интервью украинский лидер.

Он отметил, что Украина и без посторонней помощи преуспела в создании противотанковых боевых снарядов.

Военный эксперт Владимир Язиков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей усомнился в чистоте намерений Петра Порошенко. Также он подробно объяснил, что может подразумеваться под оборонительным вооружением.

«Под обмундированием может подразумеваться, например, противогаз. Понимаете, оружие всегда подразумевает двойное использование. Автомат Калашникова может быть использован как при обороне, так и при наступлении. Выражение «оборонительное вооружение» — от лукавого, оно предназначено для того, чтобы успокоить общественность. Чтобы украинские власти в своей риторике могли заявить, что оружие необходимо, чтобы обороняться от России. Но что они сами устроили в Донбассе? Оборонительное оружие от наступательного мало чем отличается», — заключает эксперт.

Он напомнил, что Украина закупает уголь у Америки по значительно завышенной цене, а значит, в перспективе Киев, возможно, захочет приобрести комплексы Javelin.

«Стоимость одного выстрела – это целый «Мерседес». Отечественный гранатомет РПГ-7 в десятки раз дешевле, при этом с точки зрения эффективности ничуть не уступает американским аналогам. Это все политика. От Порошенко все отвернулись, и он готов платить огромные деньги за политическую поддержку со стороны США», — говорит Язиков.

Язиков считает, если Украина пойдет на то, чтобы закупить комплексы, то это повлечет за собой значительные расходы их бюджета и нанесет огромный ущерб экономике страны. Военный эксперт полагает, в этом случае оплачивать подобного рода вооружение будут украинские налогоплательщики.

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