Более 450 горняков эвакуировали в двух шахтах Коми

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Сыктывкар, 22 сентября. Более четырех сотен горняков эвакуировали сегодня из шахт АО «Воркутауголь» «Воркутинская» и «Заполярная-2».

По данным источника в экстренных службах республики, в момент задымления под землей в двух шахтах находился 461 человек. В 13.00 мск на поверхность подняли более 150 горняков», — уточнили там.

Сейчас на место ЧП прибыли сотрудники Ростехнадзора. Они проведут обследование шахты «Воркутинская» и выяснят причины задымления, сообщает ТАСС.