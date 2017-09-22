В сеть выложили первые фото нового микроавтобуса УАЗ

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Ульяновск, 22 сентября. Пользователи Интернета обнародовали первые фотографии нового микроавтобуса УАЗ. Официальной информации об автомобиле пока нигде нет.

Снимки появились на странице группы «Ульяновский водитель» в социальной сети «ВКонтакте». Известно, что новый микроавтобус могут официально представить уже сегодня, во время визита в Ульяновск главы российского государства Владимира Путина.

По неофициальным данным, новинка Ульяновского автозавода создана на шасси 1,5-тонного грузовика UAZ Profi. Кузов выполнен по каркасно-панельной технологии: на силовую структуру из стальных труб навешаны наружные панели из пластика.