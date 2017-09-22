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Технологии
В сеть выложили первые фото нового микроавтобуса УАЗ
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    В сеть выложили первые фото нового микроавтобуса УАЗ

    14:19  22 Сентября 2017
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    В сеть выложили первые фото нового микроавтобуса УАЗ

    Ульяновск, 22 сентября. Пользователи Интернета обнародовали первые фотографии нового микроавтобуса УАЗ. Официальной информации об автомобиле пока нигде нет.

    Снимки появились на странице группы «Ульяновский водитель» в социальной сети «ВКонтакте». Известно, что новый микроавтобус могут официально представить уже сегодня, во время визита в Ульяновск главы российского государства Владимира Путина.

    В сеть выложили первые фото нового микроавтобуса УАЗ

    По неофициальным данным, новинка Ульяновского автозавода создана на шасси 1,5-тонного грузовика UAZ Profi. Кузов выполнен по каркасно-панельной технологии: на силовую структуру из стальных труб навешаны наружные панели из пластика.

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    Автор: Алексей Громов
    #ульяновск #уаз #технологии
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