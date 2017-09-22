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Калужская ФСИН регистрирует товарный знак «Сделано в тюрьме»
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    Калужская ФСИН регистрирует товарный знак «Сделано в тюрьме»

    14:08  22 Сентября 2017
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    Калужская ФСИН регистрирует товарный знак «Сделано в тюрьме»

    Калуга, 22 сентября. Калужское ведомство Федеральной службы исполнения наказаний подало заявку на регистрацию товарного знака «Сделано в тюрьме».

    Роспатент получил заявку от ФСИН по Калужской области на регистрацию товарного знака «Сделано в тюрьме». Агентство URA.ru сообщает, что знак представляет надпись, выполненную буквами русского алфавита черного цвета, подчеркивая, что надпись выразительна и хорошо запоминается.

    Это не первый в истории случай патентования продукции, сделанной в тюрьме. Еще в 1980 году в Риме был зарегистрирован товарный знак «Made in jail», до сих пор под этим брендом заключенные производят толстовки и футболки для взрослых и детей.

    Калужская ФСИН регистрирует товарный знак «Сделано в тюрьме»

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    Автор: Алексей Громов
    #калуга #фсин #тюрьма #патент
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