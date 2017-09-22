Росгвардия оценила действия сотрудников в день убийства Драчева

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Хабаровск, 22 сентября. Сотрудники Росгвардии действовали в рамках закона в день убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщил командующий Восточным округом войск Национальной гвардии России Игорь Груднов.

После убийства Драчева против сотрудников Росгвардии было возбуждено уголовное дело о халатности. Отдельное расследование проводили и в Национальной гвардии.

«Сотрудники Росгвардии по закону не имели права задерживать людей, если бы они их задержали, то могли быть привлечены к уголовной ответственности за превышение полномочий, — констатировал Груднов. — Единственная их ошибка, что они не сообщили в полицию».

Он также продемонстрировал видеозапись с места трагедии, на котором заметно, что росгвардейцы дважды разнимали участников конфликта. Груднов отметил, что сотрудники Росгвардии сообщали о конфликте по рации. На данный момент проводится техническая экспертиза.