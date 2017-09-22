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У посла Украины в Индии украли смартфон, когда он делал селфи
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    У посла Украины в Индии украли смартфон, когда он делал селфи

    14:33  22 Сентября 2017
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    В Индии неизвестный украл у посла Украины смартфон во время селфи

    Нью-Дели, 22 сентября. Неизвестный украл телефон у посла Украины в Индии Игоря Полихи, когда дипломат делал селфи во время визита в центр Дели, сообщили в правоохранительных источниках города.

    Инцидент произошел в среду в популярной среди туристов крепости Красный форт. Там обычно проходят государственные индийские праздники.

    Как отмечается в пресс-службе полиции, неизвестный подошел к дипломату, пока тот фотографировался. Мужчина быстро схватил телефон и скрылся в неизвестном направлении.

    По данному факту был составлен протокол о правонарушении. Полиха уже описал внешность преступника сотрудникам полиции. В данный момент устанавливаются все обстоятельства дела.

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    Автор: Дима Оленин
    #украина #индия
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