У посла Украины в Индии украли смартфон, когда он делал селфи

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Нью-Дели, 22 сентября. Неизвестный украл телефон у посла Украины в Индии Игоря Полихи, когда дипломат делал селфи во время визита в центр Дели, сообщили в правоохранительных источниках города.

Инцидент произошел в среду в популярной среди туристов крепости Красный форт. Там обычно проходят государственные индийские праздники.

Как отмечается в пресс-службе полиции, неизвестный подошел к дипломату, пока тот фотографировался. Мужчина быстро схватил телефон и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту был составлен протокол о правонарушении. Полиха уже описал внешность преступника сотрудникам полиции. В данный момент устанавливаются все обстоятельства дела.