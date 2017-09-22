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Автор памятника Калашникову опроверг сообщения о демонтаже плиты с автоматом
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    Автор памятника Калашникову опроверг сообщения о демонтаже плиты с автоматом

    14:09  22 Сентября 2017
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    Автор памятника Калашникову опроверг сообщения о демонтаже плиты с автоматом

    Москва, 22 сентября. Скульптор памятника оружейнику Михаилу Калашникову Салават Щербаков опроверг сообщения СМИ о демонтаже плиты с чертежом автомата. По его словам, сейчас выясняется, была ли допущена ошибка при создании композиции.

    «Демонтировать плиту мы не собираемся. Это ошибка, которая закралась в прессу. Мы сейчас уточняем все детали, была ли допущена ошибка. Сам чертеж достаточно типичен, там сложно угадать конкретный автомат», — сказал он корреспонденту Федерального агентства новостей.

    Скульптор добавил, что пока не может выйти на связь с человеком, заявившем об обнаружении ошибки, и поговорить с ним «по-профессиональному».  

    «По поводу того, когда будут проводиться работы,  — не торопите нас. Может через неделю или две», — добавил он.

    Автор памятника Калашникову опроверг сообщения о демонтаже плиты с автоматом

    Ранее исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов заявил, что автор памятника Калашникову демонтирует плиту с чертежом автомата, в котором историк Юрий Пашолок опознал немецкую автоматическую винтовку StG 44 времен Третьего рейха с барельефа, передает Газета.Ru.

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    Автор: Герман Парло
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