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Назван топ-5 самых быстрых автомобилей на автосалоне во Франкфурте
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    Назван топ-5 самых быстрых автомобилей на автосалоне во Франкфурте

    14:30  22 Сентября 2017
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    Назван топ-5 самых быстрых автомобилей на автосалоне во Франкфурте

    Франкфурт-на-Майне, 22 сентября. Эксперты составили топ-5 самых быстрых современных автомобилей, которые были продемонстрированы на автосалоне Frankfurt Motor Show-2017.

    Первое место занял автомобиль японской компании Owl, который способен разогнаться до 100 км в час за 2 секунды. Особенностью автомобиля является то, что у него установлены конденсаторы, а не аккумуляторы.

    Назван топ-5 самых быстрых автомобилей на автосалоне во Франкфурте

    На втором месте оказался двухместный гиперкар Project One от Mercedes AMG (входит в концерн Daimler AG). Время его разгона до сотни неизвестно, однако мощность двигателя составляет 1000 лошадиных сил. Замыкает тройку лидеров Lamborghini Aventador S Roadster. Машина обладает двигателем мощностью 730 лошадиных сил, а время разгона до 100 км в час  — 3 секунды.

    В топ-5 самых быстрых машин также вошли Ferrari Portofino (двигатель — 600 лошадиных сил, разгон за 3,5 секунды) и Audi R8 RWS (двигатель  — 540 лошадиных сил, разгон за 3,7 секунды).

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    Автор: Геннадий Плющев
    #машины #топ #франкфурт #быстрые
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