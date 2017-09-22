Сирия и новые удары ВВС Израиля: зачем Тель-Авив продолжает военную агрессию против Дамаска

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В ночь на 22 сентября ВВС Израиля снова нанесли удар по военному аэропорту сирийских правительственных сил «Меззе», который находится юго-западнее столицы Сирии Дамаска.

Israeli jets have reportedly targeted vicinity of Damascus Airport tonight in Syria. Explosions heard. pic.twitter.com/qg6BucqHnw — Israel Breaking (@IsraelBreaking) September 21, 2017

По имеющей информации, в этот раз удар наносился с беспилотника из района города Бейт Джинн, располагающегося на административной границе провинций Дамаск и Эль-Кунейтра в 20-30 километрах от столицы. Израильский беспилотник, хотя и был сбит сирийскими ПВО, успел выпустить три ракеты.

Напомним, сирийский военный аэродром «Меззе» подвергается ракетному обстрелу со стороны Израиля уже в третий раз. Первый удар состоялся 7 декабря 2016-го года, тогда, по некоторым данным, израильские военные использовали ракеты класса «земля-земля». Следующий инцидент случился меньше чем через месяц. 13 января 2017-го Израиль нанес удар как по самому военному аэропорту, так и по нескольким объектам в окрестностях Дамаска.

Эксперт по Ближнему Востоку и политолог Александр Сотниченко прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) новый акт вооруженной агрессии со стороны Израиля:

«Нужно четко представлять, каковы цели Израиля в сирийском конфликте. Для него неважно, кто будет находиться у власти и на каких территориях в Сирии. Главное, чтобы в соседних арабских государствах, которые Израилем воспринимаются в качестве противника, продолжалась перманентная война всех против всех. Нельзя допустить, чтобы на этой территории одержала победу какая-то одна сила. Причем, наиболее враждебными, с точки зрения Израиля, являются ливанское военизированное движение «Хезболла» и Иран».

Наш собеседник отметил, что победы сирийских правительственных сил и ВКС РФ для Израиля невыгодны, поскольку его противники — Иран и «Хезболла», которые являются союзниками Дамаска — также укрепляются:

«Израиль уже неоднократно обращал внимание на то, что он выступает против военных иранских баз на сирийских территориях, а также высказал свои претензии к тому, что не удалось договориться с Россией, относительно того, чтобы был запрет на приближение иранцев и «Хезболлы» к границам Израиля на 60 километров».

Как объяснил эксперт, Израиль считает, что, поскольку между Тель-Авивом и Дамаском нет договора, он может бомбить любые объекты на сирийской территории. Но при этом, каждый удар ВВС Израиля метит не столько в Дамаск, сколько в Москву.

«Россия — главный союзник Сирии. Соответственно, любой удар означает, что Россия не может его предотвратить дипломатическим путем. Это очередной сигнал для России, что необходимо что-то делать для предотвращения этих бомбардировок».

Наш собеседник считает, что Россия должна дипломатическим путем поставить перед Израилем совершенно четкие условия:

«Россия должна заявить, что бомбить территорию суверенного государства, каким является Сирийская Арабская Республика, нельзя, иначе израильские самолеты будут сбиваться. Причем они будут сбиты по совершенно объективным причинам, на тех же условиях, на которых был сбит российский самолет на территории Турции. У России с Израилем не такая уж и большая внешняя торговля, больших экономических потерь не будет, как, например, в случае с Турцией. Потому что с Турцией у нас внешняя торговля была до 30 миллиардов долларов. С Израилем там и трех миллиардов не будет».

Причем эксперт подчеркнул, несмотря на то, что Израиль — основной союзник США вне НАТО, здесь фактор чисто израильский:

«Обратите внимание, что американцы бомбили сирийские войска целенаправленно только один раз, когда совершили удар по авиабазе Шайрат. Израиль же делает десятки раз. По моим данным, свыше пятидесяти раз за время войны, и это, разумеется, негативный фактор».

Напомним, по имеющейся информации, израильская армия с 2013-го года совершила порядка 65 ударов по сирийской территории.