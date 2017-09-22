Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Путина в Ульяновске позабавила маршрутка «до Лубянки»
Сирия эксклюзив
Сирия и новые удары ВВС Израиля: зачем Тель-Авив продолжает военную агрессию против Дамаска
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия и новые удары ВВС Израиля: зачем Тель-Авив продолжает военную агрессию против Дамаска

    17:40  22 Сентября 2017
    340
    Эксперты:
    александр сотниченко
    александр сотниченко

    Сирия и новые удары ВВС Израиля: зачем Тель-Авив продолжает военную агрессию против Дамаска

    В ночь на 22 сентября ВВС Израиля снова нанесли удар по военному аэропорту сирийских правительственных сил «Меззе», который находится юго-западнее столицы Сирии Дамаска.

    По имеющей информации, в этот раз удар наносился с беспилотника из района города Бейт Джинн, располагающегося на административной границе провинций Дамаск и Эль-Кунейтра в 20-30 километрах от столицы. Израильский беспилотник, хотя и был сбит сирийскими ПВО, успел выпустить три ракеты.

    Напомним, сирийский военный аэродром «Меззе» подвергается ракетному обстрелу со стороны Израиля уже в третий раз. Первый удар состоялся 7 декабря 2016-го года, тогда, по некоторым данным, израильские военные использовали ракеты класса «земля-земля». Следующий инцидент случился меньше чем через месяц. 13 января 2017-го Израиль нанес удар как по самому военному аэропорту, так и по нескольким объектам в окрестностях Дамаска.

    Сирия и новые удары ВВС Израиля: зачем Тель-Авив продолжает военную агрессию против Дамаска

    Эксперт по Ближнему Востоку и политолог Александр Сотниченко прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) новый акт вооруженной агрессии со стороны Израиля:

    «Нужно четко представлять, каковы цели Израиля в сирийском конфликте. Для него неважно, кто будет находиться у власти и на каких территориях в Сирии. Главное, чтобы в соседних арабских государствах, которые Израилем воспринимаются в качестве противника, продолжалась перманентная война всех против всех. Нельзя допустить, чтобы на этой территории одержала победу какая-то одна сила. Причем, наиболее враждебными, с точки зрения Израиля, являются ливанское военизированное движение «Хезболла» и Иран».

    Наш собеседник отметил, что победы сирийских правительственных сил и ВКС РФ для Израиля невыгодны, поскольку его противники — Иран и «Хезболла», которые являются союзниками Дамаска  — также укрепляются:

    «Израиль уже неоднократно обращал внимание на то, что он выступает против военных иранских баз на сирийских территориях, а также высказал свои претензии к тому, что не удалось договориться с Россией, относительно того, чтобы был запрет на приближение иранцев и «Хезболлы» к границам Израиля на 60 километров».

    Сирия и новые удары ВВС Израиля: зачем Тель-Авив продолжает военную агрессию против Дамаска

    Как объяснил эксперт, Израиль считает, что, поскольку между Тель-Авивом и Дамаском нет договора, он может бомбить любые объекты на сирийской территории. Но при этом, каждый удар ВВС Израиля метит не столько в Дамаск, сколько в Москву.

    «Россия — главный союзник Сирии. Соответственно, любой удар означает, что Россия не может его предотвратить дипломатическим путем. Это очередной сигнал для России, что необходимо что-то делать для предотвращения этих бомбардировок».

    Наш собеседник считает, что Россия должна дипломатическим путем поставить перед Израилем совершенно четкие условия:

    «Россия должна заявить, что бомбить территорию суверенного государства, каким является Сирийская Арабская Республика, нельзя, иначе израильские самолеты будут сбиваться. Причем они будут сбиты по совершенно объективным причинам, на тех же условиях, на которых был сбит российский самолет на территории Турции. У России с Израилем не такая уж и большая внешняя торговля, больших экономических потерь не будет, как, например, в случае с Турцией. Потому что с Турцией у нас внешняя торговля была до 30 миллиардов долларов. С Израилем там и трех миллиардов не будет».

    Сирия и новые удары ВВС Израиля: зачем Тель-Авив продолжает военную агрессию против Дамаска

    Причем эксперт подчеркнул, несмотря на то, что Израиль — основной союзник США вне НАТО, здесь фактор чисто израильский:    

    «Обратите внимание, что американцы бомбили сирийские войска целенаправленно только один раз, когда совершили удар по авиабазе Шайрат. Израиль же делает десятки раз. По моим данным, свыше пятидесяти раз за время войны, и это, разумеется, негативный фактор».

    Напомним, по имеющейся информации, израильская армия с 2013-го года совершила порядка 65 ударов по сирийской территории.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #израиль #иран #хезболла #меззе
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 59679

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29118

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41962

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21124

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8340
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        3020
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        451
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        281
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        197