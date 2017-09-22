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Ученые нашли легкий и эффективный способ продлить жизнь
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    Ученые нашли легкий и эффективный способ продлить жизнь

    13:50  22 Сентября 2017
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    Ученые нашли легкий и эффективный способ продлить жизнь

    Оттава, 22 сентября. Исследователи из Университета Макмастера в Канаде заявили, что нашли легкий способ продлить жизнь. Для этого достаточно активно двигаться всего 30 минут в день.

    По мнению ученых, небольшая физическая активность уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает издание New Scientist.

    Необычное исследование длилось семь лет, в нем приняли участие 130 тысяч человек из 17 стран. Специалисты пришли к выводу, что получасовая активность на протяжении пяти дней снижает риск смерти на 28%, а сердечных заболеваний — на 20%. При этом, не нужно проводить время в спортивном зале. Достаточно погулять на улице или сделать дома уборку. 

    Ученые нашли легкий и эффективный способ продлить жизнь

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что европейские ученые отделили гомеопатию от медицины.

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    Автор: Алексей Громов
    #ученые #наука #исследования
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