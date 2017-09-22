Внедорожник УАЗ «Патриот» получил новые комплектации

В Избранное

Москва, 22 сентября. Ульяновский автомобильный завод наделил внедорожник «Патриот» новыми комплектациями.

Базовая версия внедорожника осталась без изменений, как и ее цена — 699 тысяч рублей за автомобиль. Комплектация «Оптиум» характеризуется появлением пассажирской подушки и кондиционера. Ее стоимость составит 789 тысяч рублей. За 19 тысяч рублей владелец также сможет получить пакет мультимедиа с головным устройством на основе Windows CE с семидюймовым сенсорным дисплеем и навигацией.

Комплектация «Престиж» обойдется покупателю в 899 тысяч рублей. Эксперты подчеркивают, что среди новшеств тут добавляется более современная мультимедийная система с операционной системой Android. За 19 тысяч рублей этот внедорожник можно укомплектовать зимним пакетом, еще 16 тысяч рублей будет стоить климат-контроль.

969 тысяч рублей будут стоить внедорожники комплектации «Максимум». За дополнительные 52 тысячи рублей владелец получит кожаную отделку сидений, регулировку поясничного подпора кресла водителя, а также задний подлокотник с парой подстаканников. Цвет машины можно будет выбрать, доплатив 8 тысяч рублей за металлик.