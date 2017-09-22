Давит и оправдывается: как пытается спастись «жертва» фейкового нападения Ляскин

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Глава московского отделения штаба Навального Николай Ляскин, который, по данным правоохранителей, инсценировал нападение на себя (заплатив за это за 150 тысяч рублей), снова напомнил о себе. В своем микроблоге в Twitter он написал о том, как нехорошо отпускать подозреваемого по делу. Эксперты сходятся во мнении, что таким нехитрым способом Ляскин оказывает давление на участников дела. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Трубой по голове»

По информации столичного главка МВД, 19 сентября в Москве был задержан мужчина, который, по версии следствия, вечером 15 сентября ударил Николай Ляскина трубой по голове. Это было зафиксировано камерами наружного наблюдения.

Но вот тут-то и начинается самое интересное. Задержанный утверждает, что Ляскин сам заказал инсценировку покушения на себя, заплатив за это 150 тысяч рублей, из которых выдал 10 тысяч рублей аванса.

Как утверждают журналисты, задержанный Алексей Щербаков — 36-летний ранее судимый уроженец Всеволожского района Ленинградской области — какое-то время состоял на учете у психиатра. По словам Щербакова, ранее он пришел в московский штаб Навального, чтобы стать волонтером и заработать, «на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший».

«За данные действия пострадавший предложил задержанному 150 тысяч рублей, что заинтересовало последнего. В качестве задатка пострадавший передал задержанному десять тысяч рублей», — сообщили в МВД.

Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал pic.twitter.com/kfaw3NurRw — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 15, 2017

В настоящий момент полиция отпустила под подписку подозреваемого. Сам же «потерпевший» это воспринял очень остро.

«Человек признаётся, что бил трубой по голове, а его отпускают под подписку. Скотство. Доказывает плотную спайку АП, силовиков и мразей», — пишет Ляскин.

Оценка юриста

Федеральный судья в отставке, заслуженный юрист России, инициатор введения в стране суда присяжных Сергей Пашин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что против Николая Ляскина может быть заведено уголовное дело в случае, если инсценировка будет доказана.

«Все это будет зависеть от того, писал ли он заявление с просьбой о привлечении к уголовной ответственности. Если писал, то это заведомо ложный донос, это уголовное преступление. Наказанием может быть в том числе и лишение свободы», — пояснил Сергей Пашин.

Расходный материал Навального

Политический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что ситуация с нападением на Николая Ляскина требует детального, компетентного и объективного расследования. Давить на следствие посредством СМИ или комментариев в социальных сетях не лучший путь для того, чтобы поиск и наказание виновных — как исполнителей, так и организаторов, заказчиков нападения — были успешны.

«Мы знаем, что гражданин Навальный, не раз судимый за уголовные преступления, весьма активно использует любой подвернувшийся под руку информационный повод для популяризации собственной персоны. Осужденный по уголовным статьям за хищения и прочие финансовые махинации он тем самым хочет показать, что на деле будто бы является «жертвой политических преследований» и чуть ли не «узником совести». Оборотистый политический аферист, о котором после явной неудачи его сторонников на прошедших 10 сентября московских муниципальных выборах, начинают забывать, срочно ищет любой информационный повод, чтобы напомнить о себе, чтобы не сложилось впечатление, что теперь либеральную оппозицию в столице и в стране возглавляет Дмитрий Гудков», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, учитывая то обстоятельство, что для Навального люди, в том числе и его сторонники и сотрудники — всего лишь расходный материал, который он по мере выхода на «большую политическую орбиту» отбрасывает как использованные баки с горючим, нельзя исключить того, что нападение на Николая Ляскина дает ему шанс не просто напомнить о себе, но и предстать перед общественностью в роли «главного врага действующей власти». Хотя, конечно, таковым не является.

«Вполне возможно, что в этой комбинации гражданин Навальный мог использовать своего соратника «втемную», проворачивая всю позорную комбинацию за его спиной и в ущерб интересам Николая Ляскина. Зная, что из себя представляет гражданин Навальный, какие нравы царят в его окружении, исключить подобного развития событий нельзя», — заключил Владимир Соловейчик.

Много вопросов

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева, комментируя ФАН заявление соратника Навального, отметила, что ситуация с Ляскиным изначально вызывает много вопросов. Ляскин — начальник штаба Навального, у последнего серьезные проблемы с рейтингами.

«Это хорошо показало его последнее турне. Кто бы что ни говорил, но панорамные фото ярко демонстрировали небольшую группу сторонников. Тем более, до президентских выборов остается все меньше и меньше времени. И даже если Навальный не будет зарегистрирован (а по закону он не имеет права быть зарегистрированным), кампанию по дискредитации выборов он проводить будет. А какой смысл дискредитационной кампании без поддержки и рейтингов? Поэтому версия о заказе самим же Ляскиным очень похожа на правду», — рассказала Наталия Елисеева.

В пользу этой версии красноречиво говорит поведение Ляскина и Навального — они уже успели обвинить и Кремль, и АП, и силовиков. Ляскин так вообще уже переходит границы в своих высказываниях и обвинениях.

«Причем эта тема активно муссируется и подогревается среди оппозиционно настроенных граждан. Только Ляскин с Навальным не понимают одного, что, во-первых, руки о них никто марать не собирается, во-вторых, заказывать эту «тусовочку» себе дороже последующей реакцией. Поэтому с точки зрения начала дискредитационной кампании Ляскин просчитался. Это возымеет эффект, но краткосрочный. А при возможном предъявлении доказательств о собственном заказе Ляскина это вообще может привести к очередному витку потери сторонников», — подвела итог Наталия Елисеева.

На руку не чист

Политолог Иван Аркатов в комментарии ФАН заметил, что в ситуации с якобы нападением на Ляскина интересна сама реакция и позиция руководителя московского избирательного штаба Алексея Навального.

«То, что сейчас происходит, приводит к очень серьезным последствиям для проекта Навального. Организация, работа с кадрами, а самое главное здравый смысл хромает. Ведь исходя из действий Ляскина и подозреваемого на очной ставке, можно еще раз убедиться, что не все так чисто в этом деле, да и в целом в проекте Навального. Подозреваемого в нападении на руководителя московского избирательного штаба Навального выпустили на свободу. Все пошло не по плану Николая Ляскина. И что же он начинает делать? В лучших традициях поднимается вой через все возможные инструменты оппозиции: «Как же так?! Взяли и отпустили», — пояснил Иван Аркатов.

Как заметил эксперт, как только задерживают Навального и его сторонников, на силовые ведомства оказывается невероятное информационное давление о необходимости их скорейшего освобождения. И это при том, что у следователей имеются реальные доказательства против них.