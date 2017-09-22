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Сирия: «Калибры» уничтожили базы боевиков, пытавшихся захватить военных полицейских в Хаме
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    Сирия: «Калибры» уничтожили базы боевиков, пытавшихся захватить военных полицейских в Хаме

    13:43  22 Сентября 2017
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    Сирия: «Калибры» уничтожили базы боевиков, пытавшихся захватить военных полицейских в Хаме

    Москва, 22 сентября. Запущенные с подводной лодки Черноморского флота «Великий Новгород» ракеты «Калибр» уничтожили бронетехнику, базы подготовки и пункты управления боевиков, которые участвовали в попытке захвата военных полицейских в Хаме. Соответствующая информация приводится в сообщении министерства обороны Российской Федерации.

    Согласно приведенным данным, «внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама».

    Поражение всех целей подтвердили данные объективного контроля, указано в сообщении Минобороны.

    Сирия: «Калибры» уничтожили базы боевиков, пытавшихся захватить военных полицейских в Хаме

    Напомним, ранее сообщалось, что с начала операции в Сирии российские летчики совершили более 30 тысяч боевых вылетов

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #калибр
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