Новости Новороссии: пять жителей ДНР пострадали от обстрелов ВСУ, Кремль против размещения миссии ООН в Донбассе

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Новороссия, 22 сентября. Размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе нарушает положения минских соглашений. При недельных обстрелах территории ДНР пять человек получили ранения. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Миссия ООН на границе РФ противоречит «Минску-2»

Размещение вооруженной миротворческой миссии ООН на российско-украинской границе будет противоречить положениям минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Размещение каких-то миссий на границе с РФ шло бы вразрез с минскими договоренностями», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести миротворческую миссию ООН для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, работающих на линии разграничения в Донбассе. При этом его пресс-секретарь уверен, что для ввода любой миротворческой инициативы необходимо согласование между сторонами конфликта, а именно между Киевом и руководством народных республик Донбасса.

Напомним, украинская сторона постоянно изобретает новые уловки, чтобы не выполнять минские договоренности по урегулированию конфликта на юго-востоке страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления на 72-й Генассамблее ОНН.

Солдаты ВСУ ранили пять человек

За неделю четыре мирных жителя и один военнослужащий армии Донецкой народной республики получили серьезные ранения при обстрелах со стороны украинских силовиков. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Больше всего от действий военных преступников ВСУ пострадали Петровский и Кировский районы Донецка, в которых в результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя. При защите республики ранен и один военнослужащий ДНР», — подчеркнул представитель военного ведомства.

Напомним, за прошедшую неделю украинская армия выпустила по территории Донецкой народной республики 677 снарядов и мин. Всего отмечено 235 нарушений «режима тишины».

Луценко недоволен окопами ВСУ

Генпрокурор Украины Юрий Луценко поручил проверить расходование бюджетных средств 128 горно-пехотной бригады ВСУ в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе генеральной прокуратуры.

«Генеральный прокурор Юрий Луценко осмотрел фортификационные сооружения второй линии обороны и подчеркнул необходимость проведения проверки использования бюджетных средств на их возведение», — значится в сообщении пресс-службы.

Луценко выразил недовольство тем, что на возведение опорных пунктов были потрачены миллионы гривен, но на деле все фортификационные сооружения являются всего лишь «имитацией»: «окопы не укреплены, перекрытия блиндажей — из веток и 5-10 см грунта, бронированные двери и окна украдены». Сообщается, что генпрокурор поручил новому военному прокурору силовиков в Донбассе провести расследование затраченных средств.