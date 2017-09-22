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«Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии
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    «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

    13:15  22 Сентября 2017  /обновлено: 13:38  22 Сентября 2017
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    «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

    Москва, 22 сентября. Минобороны РФ сообщило об уничтожении крылатыми ракетами «Калибр» базы подготовки боевиков в Сирии. Пуски произвела из подводного положения подводная лодка Черноморского флота «Великий Новгород», действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. 

    В военном ведомстве уточнили, что целями для поражения стали выявленные за последние дни объекты террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан- Нусра». Ракеты уничтожили опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков в провинции Идлиб. Дальность до них составила около 300 километров.

    Поражение всех целей подтверждено данными объективного контроля. 
     

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #террористы #минобороны рф #подлодка #крылатые ракеты #пуски
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