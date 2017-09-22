«Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

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Москва, 22 сентября. Минобороны РФ сообщило об уничтожении крылатыми ракетами «Калибр» базы подготовки боевиков в Сирии. Пуски произвела из подводного положения подводная лодка Черноморского флота «Великий Новгород», действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В военном ведомстве уточнили, что целями для поражения стали выявленные за последние дни объекты террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан- Нусра». Ракеты уничтожили опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков в провинции Идлиб. Дальность до них составила около 300 километров.

Поражение всех целей подтверждено данными объективного контроля.

