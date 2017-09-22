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Москва, 22 сентября. Ростуризм начал тестирование системы «Электронная путевка». Официальный запуск программы запланирован на 1 января 2018 года.

Сейчас оценить возможности нового сервиса смогут все заинтересованные участники рынка, сообщается на сайте ведомства.

В тестовый период будет проверяться работа всех узлов системы. На основе полученных результатов специалисты проведут окончательную настройку сервисов. После запуска «Электронной путевки» работать с ней смогут и туристические компании, и сами туристы.

Каждый путешественник будет иметь возможность проверить турфирму на соответствие требованиям закона, отследить собственное бронирование отеля и авиабилетов, подтвердить наличие фингарантий у компании и проверить ее присутствие в реестре Ростуризма.