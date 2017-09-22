Дамаск: атака ВВС Израиля пришлась на склады «Хезболлы»

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Дамаск, 22 сентября. Израильские истребители атаковали оружейный склад «Хезболлы» в аэропорту Дамаска.

По данным сирийских и ливанских источников боевые самолеты Израиля атаковали военный аэродром «Меззе», который расположен юго-западнее столицы Сирийской арабской республики. Отмечается, что ВВС Израиля нанесли до трех ракетных ударов по стратегически важному объекту.

Канал «Аль-Маядин» сообщил, что в результате авиаудара возник крупный пожар. По последним данным ракеты попали в оружейный склад ливанского движения «Хезболла», информации о жертвах атак и повреждениях пока не поступало.