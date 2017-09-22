Хрупкий мир: выставка World Press Photo покажет черные дни Украины и Донбасса

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В этом году в списке лауреатов престижной премии по фотожурналистике World Press Photo четыре российских имени.

На открытие одноименной выставки в Санкт-Петербург приехал один из призеров, автор проекта «Черные дни Украины», фотограф информационного агентства «Россия сегодня» Валерий Мельников. В категории «Долгосрочные проекты» он взял первое место за серию фотографий о войне в Донбассе. О том, каково это оказаться в эпицентре человеческого горя, зачем это нужно и стоит ли показывать фотографии убитых и раненых, Валерий Мельников рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Выставка World Press Photo шестой год подряд проходит в модном месте Петербурга «Лофт Проект Этажи». Это несколько этажей магазинов одежды, подарков и сувениров, дизайнерских вещиц и авторских украшений, кафешек и фалафельных — всего, чем живут сейчас большие мирные города. Ключевое слово — «мирные». На последнем этаже, где проходила выставка World Press Photo, этот беззаботный мир вдруг спотыкается.

Непросто пить свой смузи, когда на фотографиях вокруг тебя погибшие под обстрелами дети, перестрелки с полицией, заключенные в тюрьмах, девушки из разнесенных снарядами домов. На других фотографиях носорог с кровавым пятном вместо рога, целующиеся спортсмены мужской команды по регби, младенцы с вирусом Зика, горящие дома и повешенные убийцы. Впрочем, выставка World Press Photo всегда была такой, говорит мне Валерий Мельников. Она всегда собирала в одном месте то, что видели своими глазами фотожурналисты со всего мира.

— Валерий, «Черные дни Украины» — известная серия?

— Эти фотографии уже много где участвовали и побеждали, но в других конкурсах были другие условия, я выставлял 10-12 фотографий. Здесь же World Press Photo, самый престижный конкурс фотожурналистики, и мой проект победил в новой номинации «Долгосрочные проекты». Это проекты, которые снимаются от трех лет. На выставке не вся серия, всего в ней 25 снимков, здесь меньше. Решение о том, как их напечатать и подать принимал оргкомитет, я бы сделал по-другому.

— А вы какую фотографию поставили бы центральной?

— Горящий дом, из которого бегут люди… Это самая важная для меня фотография в этой серии.

— Вопрос, который невозможно не задать фотожурналисту: как вы можете снимать человеческое горе, что делают ваши герои, видя вас с камерой?

— Всегда сложно смотреть на человеческие страдания... Не получается просто «делать свою работу»: я все снимаю с большой долей вовлеченности, сострадания, сопереживания. Там, где я могу помочь людям, я никогда от этого не отказываюсь. Я никогда не скрываю своего присутствия, не скрываю то, ради чего я приехал. Бывает, люди не хотят сниматься — в тот же момент я прекращаю фотографировать. Иногда я пытаюсь поговорить с ними, объяснить, что мне важно, зачем я здесь. Иногда они идут навстречу, иногда нет. Но, как правило, люди погружены в собственное горе, в свои трагичные ситуации и им нет до тебя никакого дела. Для человека, который потерял близких всего несколько часов или даже минут назад, твое присутствие ничего не значит. И наоборот: часто к людям извне, которые приехали, когда другие бежали, относятся лояльно. Бывает, мне говорили: «Что толку, что ты приедешь и снимешь это? Что изменится в моей жизни?».

— Что вы отвечали таким людям? Самое главное, что вы отвечали на этот вопрос самому себе?

— Первоочередная миссия журналиста — передавать информацию. Он — посредник между событием и зрителем. Зрители, которые никогда не были на войне, не были в состоянии войны, увидят эти фотографии, и, может быть, в их жизни что-то изменится: они по-другому посмотрят на себя, своих друзей, близких, начнут их больше ценить. Может быть, они почувствуют, что этот мир очень хрупкий.

— У вас, помимо горя, есть еще потрясающие сюжеты, где жизнь все-таки пытается взять свое. Как вы их обнаружили?

— Есть снимок, на котором мужчина поливает из лейки цветы, проросшие из воронки от снаряда в асфальте. Меня однажды спросили, не постановочное ли это фото… Мы проезжали поселок Спартак рядом с Донецком, он был сильно разрушен во время боев, почти обезлюдел, и это один из последних его жителей. Он стоял и поливал эти цветы, и я увидел это, вышел из машины и сделал несколько снимков. Работа фотографа в том, чтобы не утратить способность удивляться, не очерстветь, а видеть что-то неординарное в ординарном. Наверное, большинство людей проехали бы мимо этой сцены.

— Вы совершили какой-то профессиональный прорыв во время съемки этой серии?

— Для меня шаг на ступень выше — это то, что я по-другому увидел эту войну. Снимал я много, но, в конечном итоге, решил рассказать о мирных жителях, которые вовлечены в конфликт не по своей воле и выживают на этой войне как могут. Я захотел показать их историю через их лица, глаза, где-то просто через замерший взгляд. Я сознательно избегал мертвых людей, изуродованных тел. В серии только несколько фотографий похорон. Я понимаю, что жестокие фотографии провоцируют психологическую травму у зрителя, желание отвернуться и больше не смотреть. Сколько вы сможете смотреть на фотографию убийства? Несколько секунд, потом вы отвернетесь, не в силах больше смотреть и, чтобы защититься, постараетесь об этом не думать. Мне же хотелось, чтобы фотографии можно было рассматривать и чтобы это наблюдение порождало какие-то мысли и выводы у людей.

Добавим, что главный приз World Press Photo 2017 присужден турецкому фотографу Бурхану Озбилиджи — он снял убийцу посла России в Турции Андрея Карлова сразу после нападения «в прямом эфире». На этот снимок, а также на фотографии Валерия Мельникова, Сергея Пономарева и других победителей мировой премии можно посмотреть в Санкт-Петербурге, начиная с 22 сентября.