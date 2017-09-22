Более 170 горняков эвакуируют из-за задымления шахте в Коми

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Сыктывкар, 22 сентября. Почти 180 горняков экстренно эвакуируют из шахты «Заполярная-2» в Воркуте. Причиной стало задымление в штреке.

Источник в экстренных службах Коми уточнил, что задымление произошло на рельсовом штреке пласта номер 4 на отметке 780 метров. В связи с ЧП на поверхность выводится выводится рабочая смена в составе 177 горняков, добавил собеседник РИА Новости.

При этом по данным МЧС республики, на момент задымления на момент ЧП под землей находились 263 человека. Эвакуацию проводят пять отделений горноспасателей. Уточняется, что системы вентиляции и энергоснабжения шахты работают в штатном режиме.