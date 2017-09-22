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Минсельхоз России объяснил потерю урожая непогодой и дефицитом техники
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    Минсельхоз России объяснил потерю урожая непогодой и дефицитом техники

    13:21  22 Сентября 2017
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    Минсельхоз России объяснил потерю урожая непогодой и дефицитом техники

    Москва, 22 сентября. Сбор урожая в России продолжается, однако представитель Минсельхоза страны Петр Чекмарев сообщил, что кампания по уборке осложняется дождливой погодой и нехваткой комбайнов.

    Неблагоприятные погодные условия значительно усложняют сбор урожая в стране, сообщил  глава департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. Он отметил, что кампания по уборке идет в сложных погодных условиях – в Сибири, и в Северо-Западном федеральном округе льют дожди.

    Также синоптики прогнозируют в регионах осадки в виде снега. По словам спикера сельскохозяйственного ведомства, погода повлияла на урожай кукурузы – в регионах не было тепла. Чекмарев полагает, что в стране на 2 млн тонн кукурузы соберут меньше, чем в 2016 году. Он также добавил, что Россия теряет до 15 млн тонн зерна из-за недостатка сельхозтехники, в частности, комбайнов.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #минсельхоз #урожай
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