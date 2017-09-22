Порошенко признался, что не смог уговорить Трампа на поставки летального оружия Киеву

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Киев, 22 сентября. Украина не будет получать от США летальное оружие, американский президент Дональд Трамп готов поставлять ей только оборонительное вооружение. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко, комментируя встречу с американским коллегой.

По словам Порошенко, Трамп подтвердил приверженность Вашингтона оказанию поддержки Киеву, включая поставку оборонительных вооружений. При этом глава Украины подчеркнул, что Киев не получает ни от кого в мире никакого летального оружия.

«Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим о (американских противотанковых ракетных) комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Порошенко также охарактеризовал беседу с Трампом как очень продуктивную.

Ранее глава Украины на встрече Ялтинской европейской стратегии назвал себя «президентом мира» и выразил надежду, что Вашингтон предоставит Киеву не просто «оборонное вооружение».