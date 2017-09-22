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Общество
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Украина
Порошенко признался, что не смог уговорить Трампа на поставки летального оружия Киеву
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    Порошенко признался, что не смог уговорить Трампа на поставки летального оружия Киеву

    13:18  22 Сентября 2017
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    Порошенко признался, что не смог уговорить Трампа на поставки летального оружия Киеву

    Киев, 22 сентября. Украина не будет получать от США летальное оружие, американский президент Дональд Трамп готов поставлять ей только оборонительное вооружение. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко, комментируя встречу с американским коллегой.

    По словам Порошенко, Трамп подтвердил приверженность Вашингтона оказанию поддержки Киеву, включая поставку оборонительных вооружений. При этом глава Украины подчеркнул, что Киев не получает ни от кого в мире никакого летального оружия.

    «Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим о (американских противотанковых ракетных) комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил»,  — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

    Порошенко признался, что не смог уговорить Трампа на поставки летального оружия Киеву

    Порошенко также охарактеризовал беседу с Трампом как очень продуктивную.

    Ранее глава Украины на встрече Ялтинской европейской стратегии назвал себя «президентом мира» и выразил надежду, что Вашингтон предоставит Киеву не просто «оборонное вооружение».

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    Автор: Борис Любимов
    #сша #петр порошенко #украина
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