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Подросток погиб, упав в работающую бетономешалку в Башкирии
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    Подросток погиб, упав в работающую бетономешалку в Башкирии

    13:17  22 Сентября 2017
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    Подросток погиб, упав в работающую бетономешалку в Башкирии

    Уфа, 22 сентября. Трагический инцидент произошел в Башкирии: подросток погиб в бетоносмесительной машине на производственной базе. Прокуратура республики организовала проверку по факту случившегося.

    Как говорится в сообщении надзорного ведомства, инцидент случился накануне в деревне Федоровка Калининского района Уфы. Так, 17-летний подросток дробил бетон в бетоносмесительном узле ООО «Первая бетонная компания». В ходе проведения работ он упал в резервуар бетоносмесительной машины, в результате чего погиб.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту трагедии.

    Напомним, ранее на производственной базе ЗАО «Сибирская производственная компания» в Иркутске в результате взрыва погиб рабочий.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #башкирия
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