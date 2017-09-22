Подросток погиб, упав в работающую бетономешалку в Башкирии

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Уфа, 22 сентября. Трагический инцидент произошел в Башкирии: подросток погиб в бетоносмесительной машине на производственной базе. Прокуратура республики организовала проверку по факту случившегося.

Как говорится в сообщении надзорного ведомства, инцидент случился накануне в деревне Федоровка Калининского района Уфы. Так, 17-летний подросток дробил бетон в бетоносмесительном узле ООО «Первая бетонная компания». В ходе проведения работ он упал в резервуар бетоносмесительной машины, в результате чего погиб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту трагедии.

Напомним, ранее на производственной базе ЗАО «Сибирская производственная компания» в Иркутске в результате взрыва погиб рабочий.