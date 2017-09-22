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Курды заявили, что могут полностью зачистить Ракку от ИГ в ближайшее время
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    Курды заявили, что могут полностью зачистить Ракку от ИГ в ближайшее время

    12:59  22 Сентября 2017
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    Курды заявили, что могут полностью зачистить Ракку от ИГ в ближайшее время

    Ракка, 22 сентября. Командование курдского ополчения заявило о сроках освобождения сирийской Ракки от боевиков «Исламского государства»*.

    Информационное агентство ANF сообщило, ссылаясь на командира альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) Рожду Фелата, что курды планируют полностью освободить Ракку от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) уже через полтора месяца.

    Фелат отметил, что многие боевики отказываются от сопротивления и сдают оружие, недавно один из лидеров «Халифата» пришел и сдался «Отрядам народной самообороны» (YPG). По данным курдского ополчения оборону Ракки держат до 1000 исламистов.

    Ранее ФАН сообщал, что курды контролируют около 70 процентов Ракки, 30 процентов все еще захвачены джихадистами «Исламского государства».

    Курды заявили, что могут полностью зачистить Ракку от ИГ в ближайшее время

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #ракка
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