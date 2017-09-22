Сирия: депутаты Госдумы и военные РФ доставили гумпомощь в провинцию Хомс

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Дамаск, 22 сентября. Мирные жители из так называемого «растанского котла» в сирийской провинции Хомс получили гуманитарную и медицинскую помощь. Акцию провели депутатская группа Госдумы РФ и российские военные.

Руководитель группы Дмитрий Саблин уточнил, что проднаборы жителям захваченных боевиками населенных пунктов раздали на недавно открытом пункте пропуска «Дар эль-Кабира» в зоне деэскалации на севере Хомса. Здесь же оказывалась медицинскую помощь. А дети получили сладости.

Эти люди испытывают страшную нужду, добавил Саблин. Благодаря открытому пункту пропуска они смогли получить помощь и впервые за несколько лет увидеть родных.

«Они благодарили наших военных из Центра по примирению за помощь и надежду. Им нужен мир», — добавил он.