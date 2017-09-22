Мигранты устроили массовую драку из-за еды во Франции

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Париж, 22 сентября. Драка при участии мигрантов из Ирака, Сирии и Эфиопии произошла во французском городе Кале во время раздачи бесплатной еды, сообщает радиостанция «Эр-тэ-эль».

Небольшая перепалка между двумя беженцами быстро переросла в массовое столкновение между различными группами мигрантов. Инцидент произошел в четверг поздно вечером. Остановить драчунов удалось сотрудникам полиции, которые прибыли на место происшествия.

В результате пострадали семь человек, четверо из них с ножевыми ранениями были госпитализированы.

Напомним, что нелегальный лагерь мигрантов был создан беженцами еще в 2002 году. В прошлом году на территории лагеря проживали уже более 8 тысяч человек. В конце 2016 года власти Франции распределили мигрантов по пунктам приема и временного проживания. Однако в лагере до сих пор проживают несколько сотен беженцев.