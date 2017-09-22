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Общество
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Песков отреагировал на появление данных о «российском вмешательстве» у Facebook
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    Песков отреагировал на появление данных о «российском вмешательстве» у Facebook

    12:56  22 Сентября 2017
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    Песков отреагировал на появление данных о «российском вмешательстве» у Facebook

    Москва, 22 сентября. Россия никогда не занималась размещением политической рекламы в Facebook, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию о том, что руководство Facebook передало властям США данные по делу о якобы «российском следе».

    «Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, — констатировал пресс-секретарь президента России. — И никогда российская сторона не была к этому причастна».

    Песков отреагировал на появление данных о «российском вмешательстве» у Facebook

    Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что передаст конгрессу США данные, связанные с расследованием «российского вмешательства» в выборы в США.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #песков #facebook #конгресс
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