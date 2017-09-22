Четыре школы и университет эвакуировали в Махачкале после анонимных звонков

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Дагестан, 22 сентября. Сразу несколько школ экстренно эвакуировали после звонков о «минировании» в Махачкале. В частности, спасатели провели эвакуацию в школах №8, №5, №10, №29.

«Были звонки о том, что несколько зданий в Махачкале заминированы. После этого были эвакуированы люди, которые там находились», — цитирует сообщение представителя МВД агентство «Интерфакс».

В данный момент во всех школах работают кинологи и полиция.

Кроме того, стало известно об эвакуации Дагестанского государственного университета после анонимного звонка.

Напомним, что уже несколько недель по всей стране проходит волна анонимных звонков от «лжетеррористов». К счастью, пока информация о «минировании» нигде не подтвердилась.