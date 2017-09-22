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Удар на 2000: эксперт рассказал, против кого Иран может применить новую ракету
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    Удар на 2000: эксперт рассказал, против кого Иран может применить новую ракету

    14:39  22 Сентября 2017
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    Удар на 2000: эксперт рассказал, против кого Иран может применить новую ракету

    Иран представил новую баллистическую ракету с дальностью полета в две тысячи километров. Снаряд способен нести несколько боеголовок, сообщил бригадный генерал Амир Али Хаджизадех. Тегеран дает понять, что решает задачи по сдерживанию Израиля, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей доктор военных наук, председатель Союза геополитиков Константин Сивков.

    Новый образец военной техники назевается Khorramshahr, его представили общественности во время военного парада в Тегеране. На официальной церемонии присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные военные. Лидер Исламской Республики в свою очередь заявил, что его страна намеревается и дальше усиливать возможности ракетного комплекса. Более того, «ни одна страна» не помешает Тегерану развивать свой ракетный потенциал.

    «Иран демонстрирует наличие средства доставки, которое позволит ему в случае создания ядерного оружия применять ядерные ракеты против врагов. Сама же ракета предназначена для решения задач по сдерживанию Израиля в регионе. К слову, несколько боевых блоков в такой ракете имеют смысл только в том случае, если они являются доставщиками оружия массового поражения. Это может быть либо ядерное оружие, либо химическое. Ирану никто не запрещал использовать химическое оружие, так что нельзя исключать такой возможности», — поясняет ситуацию российский военный аналитик.

    Усиленные развитие и модернизация ракетной программы Ирана уже вызвала резкую негативную реакцию со стороны Соединенных Штатов Америки. Так, Вашингтон в этой связи внес 18 организаций и физических лиц в санкционный список. Роухани в свою очередь отметил, что его государство может выйти из соглашения по ядерной программе, если давление будет нагнетаться.

    Хасан Роухани

    «Дело в том, что израильское лобби в США очень серьезное, поэтому в Вашингтоне так реагируют на иранскую ракетную программу. Нужно понимать, что мощность боевых блоков у такой ракеты будет небольшой, думаю, что иранцы смогут повесить на снаряд такого класса лишь одну тонну полезной нагрузки. Так что ракета может иметь три или четыре боевых блока массой 300 кг. Вот все, что может быть. Да, блоки небольшие, но если обеспечивается высокоточное прицеливание — это будет весьма эффективно, в США переживают», — заключил Сивков.

    Напомним, ранее парламент Ирана выделил 520 миллионов долларов на разработку ракет в качестве ответа на американские ограничения.15 июня сенат Конгресса США проголосовал за внесение в проект закона поправки, которая предусматривает введение новых санкций в отношении России и Ирана. За принятие документа проголосовали большинством голосов: 97 против двух. Чтобы документ стал законом, его еще должна одобрить палата представителей и подписать президент.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сша #москва #израиль #иран #тегеран #ракета
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