Москва рассчитывает, что Сеул обеспечит безопасность сборной РФ на зимней Олимпиаде

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Москва, 22 сентября. Россия рассчитывает на обеспечение безопасности отечественной сборной на зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Любое государство, которое принимает у себя Олимпийские игры, берет ответственность за обеспечение безопасности спортсменов, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у Москвы опасения по поводу безопасности на предстоящих соревнованиях по зимним видам спорта.

Песков отметил, что вопрос безопасности был также включен Россией в заявочную книгу к Играм в Сочи. «Каких-либо дополнительных соображений на этот счет у нас нет», — добавил он.