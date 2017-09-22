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Донбасс: пять человек в ДНР получили ранения при обстрелах ВСУ за неделю
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    Донбасс: пять человек в ДНР получили ранения при обстрелах ВСУ за неделю

    12:57  22 Сентября 2017
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    Донбасс: пять человек в ДНР получили ранения при обстрелах ВСУ за неделю

    Донецк, 22 сентября. При обстрелах территории Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков за неделю получили ранения четыре мирных жителя и один военнослужащий ВС ДНР. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление заместителя командующего оперативным командованием Эдуарда Басурина.

    «Больше всего от действий военных преступников ВСУ пострадали Петровский и Кировский районы Донецка, в которых в результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, — отметил замком. — При защите республики ранен и один военнослужащий ДНР».

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики прошедшей ночью открыли огонь по 14 населенным пунктам ДНР.

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #ато #всу #донбасс
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