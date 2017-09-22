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Воспитанники детдома в ДНР отправили защитникам на передовую белых голубков
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    Воспитанники детдома в ДНР отправили защитникам на передовую белых голубков

    13:12  22 Сентября 2017
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    Воспитанники детдома в ДНР отправили защитникам на передовую белых голубков

    Донецк, 21 сентября. Воспитанники донецкого детского дома «Теремок» пожелали всем людям на Земле мира, прочитали стихотворения о войне и сделали для защитников ДНР на передовой белых голубков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В Международный день мира юные воспитанники детского дома «Теремок» №1 представили небольшой концерт, в ходе которого малыши прочитали несколько стихотворений о войне и мире. Поразительно слушать такие вещи из уст маленьких детей, учитывая ситуацию, заложниками которой они оказались: брошенные на произвол судьбы, они вынуждены расти в условиях военного времени.

    Воспитанники детдома в ДНР отправили защитникам на передовую белых голубков

    Будни ребят скрашивают заботливые воспитатели и гости из администрации города, которые почти никогда не приезжают в детское воспитательное учреждение без подарков. Не обошлось без этого и в этот раз: малышей навестил исполняющий обязанности министра информации ДНР Игорь Антипов.

    «Глядя на белых голубков, которые вы сделали, я вижу в них частичку ваших сердечек, вашей души, — обратился он к детям. — Это поможет нашим ребятам на передовой выдержать любые натиски и проблемы, которые у них там есть. Нам, взрослым, нужно чаще с вас брать пример и учиться той простоте, открытости, которая есть у вас».

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    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #дети #днр #донецк #детдом
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