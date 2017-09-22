Памфилова анонсировала выпуск приложения к выборам-2018

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Москва, 22 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о создании специального мобильного приложения к выборам 2018 года. С помощью этого приложения каждый желающий принять участие в голосовании сможет найти свой избирательный участок.

По словам Памфиловой, сотрудники ЦИК изучают работу с технологиями во время проведения выборов в других странах.

«На предстоящих выборах мы будем готовить мобильное приложение… Наблюдатель, например, сканирует сразу протоколы, может контролировать — такое есть», — заявила она на международной конференции о современных избирательных тенденциях.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить видеотрансляцию на избирательных участках во время выборов президента в 2018 году.