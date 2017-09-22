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Памфилова анонсировала выпуск приложения к выборам-2018
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    Памфилова анонсировала выпуск приложения к выборам-2018

    12:36  22 Сентября 2017
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    Памфилова анонсировала выпуск приложения к выборам-2018

    Москва, 22 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о создании специального мобильного приложения к выборам 2018 года. С помощью этого приложения каждый желающий принять участие в голосовании сможет найти свой избирательный участок.

    По словам Памфиловой, сотрудники ЦИК изучают работу с технологиями во время проведения выборов в других странах.

    «На предстоящих выборах мы будем готовить мобильное приложение… Наблюдатель, например, сканирует сразу протоколы, может контролировать — такое есть», — заявила она на международной конференции о современных избирательных тенденциях.

    Напомним, что президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить видеотрансляцию на избирательных участках во время выборов президента в 2018 году.

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    Автор: Алексей Громов
    #памфилова #выборы-2018
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