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Политика
Песков прояснил позицию России по референдуму о независимости Каталонии
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    Песков прояснил позицию России по референдуму о независимости Каталонии

    14:48  22 Сентября 2017
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    Песков прояснил позицию России по референдуму о независимости Каталонии

    Москва, 22 сентября. Попытки Каталонии добиться независимости являются внутренним делом Испании, и российские власти не намерены вмешиваться в эту ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Это внутреннее дело Испании и мы не считаем возможным каким-то образом в это вмешиваться», —  обозначил позицию Москвы представитель Кремля.

    Песков прояснил позицию России по референдуму о независимости Каталонии

    Напомним, парламент испанского региона Каталония принял закон, позволяющий жителям провести референдум об отделении от Испании 1 октября. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о невозможности проведения референдума и призвал граждан Каталонии отказаться от «несбыточной мечты». Конституционным судом страны принято решение оштрафовать всех, кто причастен к организации референдума о независимости автономного сообщества.

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    Автор: Борис Любимов
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