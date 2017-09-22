Отказ от дипломатии в решении проблемы КНДР может привести к катастрофе — Песков

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Москва, 22 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настаивает на дипломатическом способе решения ситуации вокруг КНДР. Иной путь решения может привести к катастрофическим последствиям, добавил он.

«По-прежнему в Москве убеждены в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования северокорейской проблемы, другого решения быть не может», — заявил Песков журналистам.

Он также отметил, что в Кремле обеспокоены возрастающей напряженностью на Корейском полуострове. В первую очередь, она связана с грубыми и угрожающими заявлениями. В Москве призывают все заинтересованные стороны к сдержанности, чтобы не провоцировать эскалацию ситуации.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готовится к серьезному ответу на заявление президента США Дональда Трампа, который обещал разрушить КНДР, если она будет угрожать безопасности Америки.