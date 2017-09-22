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Общество
Песков призвал дождаться завершения работы МВД по делу «телефонных террористов»
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    Песков призвал дождаться завершения работы МВД по делу «телефонных террористов»

    13:23  22 Сентября 2017
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    Песков призвал дождаться завершения работы МВД по делу «телефонных террористов»

    Москва, 22 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают некорректным давать оценку работе правоохранительных органов в связи с волной телефонных «минирований» до завершения работы силовиков. 

    В восьми городах России за минувшие сутки было эвакуировано свыше 15 тысяч человек — анонимные звонки о закладках взрывчатых веществ на 47 объектах поступали в правоохранительные органы. Силовики продолжают масштабную работу по поиску и установке причастных к телефонному «минированию» лиц.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает некорректным давать оценку действиям правоохранителей до завершения работ. Ранее он сообщил, что Путину доложили о «телефонном терроризме», предприняты необходимые меры. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #песков #минирование
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