Песков ответил на вопрос об установке бюста Сталина на Аллее правителей в Москве

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Москва, 22 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать установку памятника Иосифу Сталину на Аллее правителей во дворе Музея военной формы одежды в Москве.

Пескова попросили прокомментировать установку бюста Сталина на Аллее правителей. Представитель Кремля признался, что не знает, где расположена эта аллея и чему она посвящена.

«Ничего не могу сказать, — констатировал пресс-секретарь президента. — Если там речь идет о руководителях государства российского в разные периоды истории — это другое дело. Но поскольку я не обладаю информацией, было бы неправильно мне что-то говорить…»

Он отметил, что за более подробной информацией журналистам следует обратиться в военно-историческое общество (РВИО), которое является инициатором этой идеи.