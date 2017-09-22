Сверхдоходы от нефти раздать народу: затея депутатов от КПРФ бьет по России

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Новость первая: стоимость нефти сорта Brent на мировых рынках превысила отметку в 56 долларов за баррель.

Новость вторая: депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о распределении между гражданами России части доходов бюджета от платежей, которые поступают от добычи полезных ископаемых. Впрочем, правительство уже заявило, что выступает против этой инициативы, следовательно — данный законопроект будет отклонен.

Связаны ли две эти новости, две эти ниточки между собой? Очень похоже на то, что связаны. Но каким-то таким узлом, который на самом деле ничего не держит.

Ложным узлом.

Полмиллиарда долларов за баррель

Наша страна в 2016 году добыла 547,5 миллионов тонн «черного золота» и газового конденсата. За рубеж было продано 236,2 миллиона тонн, или чуть более 43%. Для российской марки Urals это примерно соответствует 1,72 миллиарду баррелей.

Доходы от нефтеэкспорта составили 73,67 миллиарда долларов, или в среднем 42,83 доллара за «бочку». В федеральный бюджет 2017 года поэтому был заложен еще более низкий уровень — 40 долларов, затем его подняли до 45.

Каждый «лишний» доллар за баррель означает увеличение доходной части бюджета примерно на 500 миллионов долларов. Зависимость там, правда, нелинейная, но такое упрощение допустимо для понимания цены вопроса.

Все это говорит о том, что в российской казне должны появиться дополнительные деньги. Это позволит меньше залезать в отложенные «на черный день» резервные фонды или даже вообще туда не залезать. Как вариант, пустить дополнительные нефтедоллары на что-то еще.

Так? Так.

Как в Норвегии

10 сентября в России случился очередной «единый политдень». И по итогам голосования выяснилось, что наши сограждане-избиратели, мягко говоря, уже не понимают смысла и функций «парламентской оппозиции» в привычном наборе КПРФ–ЛДПР–«Справедливая Россия». Которые вроде бы и не «партии власти», но ничем особо от нее не отличаются — разве что пониженным уровнем социально-политической ответственности.

Эту ситуацию надо было срочно исправлять — вот и решили товарищи зюгановцы снова громко заявить о себе. Мол, мы за бедных, богатства недр — народу!

Как в Норвегии. Или, там, в Катаре.

И я даже не удивлюсь, если выяснится, что их законопроект был каким-то образом списан с соответствующего норвежского. Потому что, извините, это смешно. Ведь в Норвегии госналоги на нефтяную отрасль составляют 65–85% от доходов (не прибылей, а доходов!) добывающих компаний.

А что у нас?

Возить вам не перевозить!

А у нас «радетели народные» предлагают распределять между гражданами всего лишь часть (!) доходов, полученных только от добычи (!) нефти. То есть от фиксированной суммы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ, или роялти), которая на 2017 год установлена в базовом размере 559 рублей за тонну, и ни рублем больше! Никакого отношения к колебаниям мировых цен на нефть и к дополнительным доходам или убыткам от них этот налог не имеет.

Иными словами, коммунисты предложили отрезать в пользу граждан от уже бюджетных и постатейно распределенных десяти миллиардов долларов, не касаясь дополнительных доходов и, соответственно, прибылей энергетических корпораций, работающих на российском рынке. Ну, и в чём тут был смысл, кроме отмеченного выше политического «пиара»?

Возможно, депутаты от КПРФ решили прикинуться сказочными персонажами, кричащими на похоронах то, что надо было кричать на току («Возить вам не перевозить, таскать вам не перетаскать!») и получающими за это избиения, — такой вариант исключать нельзя. Но возможен и другой вариант: что нефтегазовое лобби решило таким образом перестраховаться от потенциальных угроз своим прибылям.

Почему так?

За чей счет банкет?

Да потому что шаг в подобном направлении напрашивается сам собой, особенно сейчас. Ведь санкции Запада — это не шутки Обамы, Меркель и Ко, а вполне «нормальная» война. И для России, которая валюту не печатает, потеря 55 миллиардов долларов (а на деле — намного больше) куда чувствительнее, чем потеря 100 или даже 500 миллиардов для США и Европы.

У них, вон, центробанки, начиная с 2009 года, наштамповали долларов, евро, иен, британских фунтов и швейцарских франков на десятки триллионов «вечнозеленых». А у нас эмиссию рублей ЦБ тормозит вовсю: нельзя допустить инфляции национальной денежной единицы.

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Ну, и за чей, спрашивается, счет Россия в таком случае воюет, строит «Калибры» и Крымский мост, запускает импортозамещающие производства и оказывает гуманитарную помощь Донбассу? Да, за наш с вами. Только времена сейчас другие, и делается это не замещением зарплат или пенсий облигациями «сталинских военных займов», а путем сокращения реальных доходов населения, у 70% которого нет уже никаких сбережений, а половине не хватает денег «до получки».

Чтобы выжить, можно взять кредиты у коммерческих банков, но это людей все больше напрягает. Тем более что цены-то реально растут, доходы населения — нет, а потребление и платежеспособный спрос сокращаются. Это, вместе с тарифами и налогами, давит производственный сектор, теряются рабочие места, из-за чего экономика может войти в штопор.

Лед тронулся

Что еще хуже, одновременно может начаться социально-политическая дестабилизация, под самые президентские выборы. К слову, нынешние, вроде бы беспричинные, флешмобы вокруг «Матильды» или стотысячного крестного хода в Санкт-Петербурге свидетельствуют о чрезвычайно высокой степени наэлектризованности российского общества. Так что эту проблему придется решать не завтра и даже не сегодня — ее придется решать уже «вчера».

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К тому же, в конфликте с внешним супостатом вроде бы наша страна уже добилась перелома, и дальше закручивать гайки — это уже не столько жизненная необходимость, сколько инерция на определенных уровнях властной вертикали. Для них небезвыгодная, но степень социального неравенства в стране опасно усиливающая.

Поэтому и рост цен на нефть, и думская инициатива коммунистов, и итоги выборов 10 сентября, и многие другие события недавних дней свидетельствуют об одном: лед тронулся. Теперь важно, чтобы он не образовал «ледовые заторы», со всеми бедами от последних.