Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Генерал-майор Кулик стал новым главой нижегородской полиции
Политика
Эксперт усомнился в наличии у Facebook данных о «вмешательстве» РФ в выборы США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт усомнился в наличии у Facebook данных о «вмешательстве» РФ в выборы США

    12:41  22 Сентября 2017
    80

    Давайте подождем: эксперт усомнился в наличии у Facebook данных о вмешательстве РФ в выборы США

    Американская соцсеть Facebook пригрозила представить конгрессу США информацию, якобы свидетельствующую о вмешательстве российских сил в выборы президента Америки. Соответствующее заявление сделал основатель компании Марк Цукерберг, поводом для реплики послужили многочисленные обвинения в том, что граждане России использовали информационную площадку для размещения рекламы, способной повлиять на общественное мнение людей и как следствие — на результаты выборов главы Белого дома.

    «Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии», — написал на своей странице Цукерберг.

    Создатель соцсети напомнил, что расследование о потенциальном иностранном вмешательстве длится уже долгие месяцы. При этом Цукерберг признался, что пока службе безопасности социальной сети не удалось выявить признаки вмешательства в избирательный процесс с помощью Facebook.

    Давайте подождем: эксперт усомнился в наличии у Facebook данных о вмешательстве РФ в выборы США

    Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей посоветовал не торопиться с выводами. По мнению эксперта, общественности стоит воздержаться от преждевременных необоснованных оценок и дождаться момента, когда руководство Facebook представит имеющиеся у них доводы. Он напомнил, что все предыдущие «доказательства», подавывшиеся под соусом российского вмешательства, выглядели нелепо.

    «Я внимательно следил за выборами президента США. Я был подписан на всех кандидатов в президенты на этапе праймериз, а затем и на этапе всеобщих выборов. На протяжении всей избирательной кампании я ежедневно тратил не менее 4 часов в день на чтение новостей, посвященных выборам. Не могу сказать, что я видел там какие-либо «протрамповские» сообщения, которые могли бы быть инициированы российской стороной. При этом алгоритмы Facebook мне, как человеку, активно интересующемуся американской политикой, должны были активно демонстрировать подобного рода новости», — объясняет Минченко.

    6 сентября Алекс Стамос, сотрудник, курирующий сферу безопасности в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила 100 тысяч долларов на распространение рекламы политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. Агрессивная маркетинговая кампания, согласно словам Стамоса, продолжалась на протяжении практически двух лет. Анализ показал, что учетные записи, которые якобы причастны к трансляции политической рекламы, связаны между собой.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг причастие России к заказам на рекламу в Facebook для влияния на предвыборную кампанию в США.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Михаил Блинов
    #трамп #выборы в сша #информационная безопасность
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 57139

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29097

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41891

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20955

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8305
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        1109
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        171
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        193
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        176