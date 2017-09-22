Эксперт усомнился в наличии у Facebook данных о «вмешательстве» РФ в выборы США

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Американская соцсеть Facebook пригрозила представить конгрессу США информацию, якобы свидетельствующую о вмешательстве российских сил в выборы президента Америки. Соответствующее заявление сделал основатель компании Марк Цукерберг, поводом для реплики послужили многочисленные обвинения в том, что граждане России использовали информационную площадку для размещения рекламы, способной повлиять на общественное мнение людей и как следствие — на результаты выборов главы Белого дома.

«Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии», — написал на своей странице Цукерберг.

Создатель соцсети напомнил, что расследование о потенциальном иностранном вмешательстве длится уже долгие месяцы. При этом Цукерберг признался, что пока службе безопасности социальной сети не удалось выявить признаки вмешательства в избирательный процесс с помощью Facebook.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей посоветовал не торопиться с выводами. По мнению эксперта, общественности стоит воздержаться от преждевременных необоснованных оценок и дождаться момента, когда руководство Facebook представит имеющиеся у них доводы. Он напомнил, что все предыдущие «доказательства», подавывшиеся под соусом российского вмешательства, выглядели нелепо.

«Я внимательно следил за выборами президента США. Я был подписан на всех кандидатов в президенты на этапе праймериз, а затем и на этапе всеобщих выборов. На протяжении всей избирательной кампании я ежедневно тратил не менее 4 часов в день на чтение новостей, посвященных выборам. Не могу сказать, что я видел там какие-либо «протрамповские» сообщения, которые могли бы быть инициированы российской стороной. При этом алгоритмы Facebook мне, как человеку, активно интересующемуся американской политикой, должны были активно демонстрировать подобного рода новости», — объясняет Минченко.

6 сентября Алекс Стамос, сотрудник, курирующий сферу безопасности в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила 100 тысяч долларов на распространение рекламы политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. Агрессивная маркетинговая кампания, согласно словам Стамоса, продолжалась на протяжении практически двух лет. Анализ показал, что учетные записи, которые якобы причастны к трансляции политической рекламы, связаны между собой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг причастие России к заказам на рекламу в Facebook для влияния на предвыборную кампанию в США.