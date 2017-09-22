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Политика
Марков раскрыл истинный смысл послания Трампа Порошенко
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    Марков раскрыл истинный смысл послания Трампа Порошенко

    13:01  22 Сентября 2017
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    Марков рассказал, почему Украине не стоит ждать хорошего бизнес-климата

    Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Петром Порошенко призвал того улучшить бизнес-климат на Украине. Разговор двух политиков произошел на полях проходящей в Нью-Йорке 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    «Президент Трамп приветствовал украинские реформы, которые способствовали экономическому росту внутри страны и оборонным возможностям, а также призвал президента Порошенко продолжать работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны», — сообщает пресс-служба Белого дома.

    Кроме того, Трамп заявил, что жить на Украине все еще не просто, но страна является крайне привлекательной площадкой для американского капитала, который видит в ней большой потенциал.

    Большинство международных рейтинговых агентств и Международный валютный фонд (МВФ) не согласны с оценками Трампа. Аналитики уверены, что экономика Украины продолжает регрессировать, и страна не является привлекательной территорией для инвестиций. Так, к примеру, аналитическое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году с 2,5% до 2%. Как сообщает издание Газета.ru, в мае текущего года рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах на уровне «B-», что означает «высокую подверженность рискам в условиях неблагоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры».

    Известный политолог Сергей Марков также уверен, что у Порошенко нет никаких возможностей улучшить бизнес-климат на Украине. Впрочем, считает директор Института политических исследований, украинский лидер не будет и пытаться.

    У Порошенко нет никаких возможностей улучшить бизнес-климат на Украине

    «Никакие экономические реформы и борьба с коррупцией на Украине невозможны, так как их некому проводить. Не надо забывать, что на Украине ключевые руководящие позиции занимает банда военных преступников и террористов. Ни один приличный человек с этой бандой сотрудничать не будет. Нет человеческого материала, способного проводить реформы. Любого реформатора с настоящими идеями и ценностями и не допустили бы в систему украинской власти. В нее входят только люди, прошедшие самый жесточайший негативный отбор, — попросту говоря, только негодяи и абсолютно беспринципные циники, готовые по каким-то причинам сотрудничать с преступниками», — заявил Марков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Никакие экономические преобразования и улучшение инвестиционного климата на Украине невозможны, продолжает политолог, но западные политики, приведшие нынешнее поколение украинских руководителей к власти, предпочитают в это не верить. «Но когда западные политики вроде Трампа говорят Порошенко «надо проводить реформы», они на самом деле хотят сказать «мы будем сокращать поддержку, вы слишком много воруете и не способны по-настоящему руководить страной», — добавляет Марков.

    «Обсуждение инвестиционного климата Украины — это уход от обсуждения настоящих проблем. Главная проблема Украины — это политика государственного террора, которую проводят власти Украины. Чтобы ее разрешить необходимо примирение с Донбассом. Потому все слова и советы Трампа на счет инвестклимата на Украине имеют мало отношения к реальности. Оно, впрочем, и неудивительно. Трамп встретился с Петром Порошенко лишь для того, чтобы заручиться поддержкой тех представителей Конгресса, которым важно, чтобы президент США символически показал свое участие в гибридной войне против России», — подводит итог эксперт.

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    Автор: Иван Верихов
    #сша #украина #оон #порошенко #трамп #мвф #генассамблея оон #реформы #бизнес-климат
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