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Москва, 22 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин позитивно высказался об учениях «Запад-2017», на которых он побывал в Ленобласти.

Так, отвечая на вопрос, какова оценка Кремля результатов прошедших учений «Запад-2017», Песков указал на то, что российский лидер еще не давал публично оценки состоявшимся учениям.

«Но можно сказать, что в ходе своего посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент очень позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров», — добавил представитель Кремля.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября. В них было задействовано 70 самолетов и вертолетов, около 700 единиц тяжелой техники, почти 13 тысяч военнослужащих.