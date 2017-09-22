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Путин позитивно высказался о ходе учений «Запад-2017» — Песков
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    Путин позитивно высказался о ходе учений «Запад-2017» — Песков

    15:03  22 Сентября 2017
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    Путин позитивно высказался о ходе учений «Запад-2017» — Песков

    Москва, 22 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин позитивно высказался об учениях «Запад-2017», на которых он побывал в Ленобласти.

    Так, отвечая на вопрос, какова оценка Кремля результатов прошедших учений «Запад-2017», Песков указал на то, что российский лидер еще не давал публично оценки состоявшимся учениям. 

    «Но можно сказать, что в ходе своего посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент очень позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров», — добавил представитель Кремля. 

    Путин позитивно высказался о ходе учений «Запад-2017» — Песков

    Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября. В них было задействовано 70 самолетов и вертолетов, около 700 единиц тяжелой техники, почти 13 тысяч военнослужащих.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #песков #запад-2017
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