Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Китай осудил новые санкции США против КНДР
Политика
Китай осудил новые санкции США против КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Китай осудил новые санкции США против КНДР

    12:18  22 Сентября 2017
    56

    Китай осудил новые санкции США против КНДР

    Пекин, 22 сентября. КНР выступила против введения санкций в отношении Северной Кореи без одобрения Совбеза ООН. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Лу Кан.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против бизнесменов и компаний, ведущих торговлю с Северной Кореей. Вашингтон заявил, что санкции затронут любого, кто имеет торговые отношения с Пхеньяном, поставляет туда технику или другие услуги.

    Китай осудил новые санкции США против КНДР

    «Позиция Китая по этому вопросу известна: мы выступаем против односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН», — заявил глава МИД Китая в ходе брифинга.

    Лу Кан также подчеркнул, что позиция Пекина является четкой и последовательной.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #сша #китай #северная корея
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 55646

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29081

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41858

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20896

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8293
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        153
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        167
        Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

        Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

        6:57   22 Сентября 2017
        3820
        Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

        Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

        4:58   22 Сентября 2017
        4503