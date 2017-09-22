Китай осудил новые санкции США против КНДР

В Избранное

Пекин, 22 сентября. КНР выступила против введения санкций в отношении Северной Кореи без одобрения Совбеза ООН. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Лу Кан.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против бизнесменов и компаний, ведущих торговлю с Северной Кореей. Вашингтон заявил, что санкции затронут любого, кто имеет торговые отношения с Пхеньяном, поставляет туда технику или другие услуги.

«Позиция Китая по этому вопросу известна: мы выступаем против односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН», — заявил глава МИД Китая в ходе брифинга.

Лу Кан также подчеркнул, что позиция Пекина является четкой и последовательной.